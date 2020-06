Kiswahili Tekelezi: Globalization Of Kiswahili-Join The Discussion on Zoom

Kiswahili Tekelezi is a program aimed at enriching the use of Kiswahili in the diaspora.

ZOOM CONFERENCE PROGRAMME

1. Opening Remarks by Moderator – Daniel Juma Omondi – 4 minutes

2. Prayers by Pastor Shadrack Owino from Nairobi, Kenya – 3 minutes

3. Zoom House Rules by Mr. Michael Ombwayo – 5 minutes

4. Speakers

 Mr. Fred Wambia – World Vision – Introduction of office Bearers &

Status of Kiswahili Tekelezi” – 7 Minutes

 Mr. Pius Odhiambo – Kiswahili Tekelezi Founder – “History of

Kiswahihi Tekelezi” – 7 Minutes

 Dr. Julius Olayo – Teachers Service Commission – “Management of

volunteers in a global workforce”

 Mr. Michael Ahendera – Kiswahili Consultant – “The Role of Kiswahili

in the Academia” 7 Minutes

 Mr. Lofty Matambo – Anchor KTN News – “Why Promote Kiswahili –

Umuhimu wa Kiswahili” 7 Minutes

 Mr. Denice Ndeke- Swahili Teacher – “Challenges Faced by Kiswahili

Teachers in Rural Schools” 7 Minutes

 Prof. Hamisi Babusa – Author & Swahili Lecturer Kenyatta University-

“Immerging Issues in Teaching of Kiswahili in Schools” 7 Minutes

 Mr. John Yuya- Community Leader Busia – “Adopting Primary Schools

to Promote Kiswahili” 7 Minutes

 Mr. Steve Lombo – Trinity Fellowship – “Resources Mobilization for

Globalization of Kiswahili language” 7 Minutes

 Pastor George Omollo – Redeemed Christian Church of God – “The Role

of the Church in Globalization of Kiswahili” 7 Minutes

 Mr. John Yemi – Free Digital Training Google Suites etc 7 Minutes

5. Questions and Answers Session – 10 minutes

6. Closing Prayers by Pastor George Omolo

For any questions,contact Pius Odhiambo at 240 480 6569